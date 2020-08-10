مصادر لبنانية: «دياب» سيقدم استقالته بعد قليل

أفادت مصادر لبنانية، اليوم الإثنين، بأن هناك معلومات عن عدم تأمين نصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم.وأوضحت المصادر أن حسان دياب سيقدم الاستقالة دون جلسة.وفي السياق، أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، بأن دياب يستعد لإعلان استقالة الحكومة بعد قليل.وأوضحت المصادر أن هناك توجهًا لإعلان دياب استقالة الحكومة قبيل الجلسة المقررة الثالثة بعد ظهر اليوم الإثنين، وقد يدلي بكلمة مباشرة.وفي وقت سابق اليوم، قررت الحكومة اللبنانية إعادة عقد اجتماعها في السراي الحكومي بعد أن كان من المفترض عقده في قصر بعبدا.كما تغير جدول أعمال الجلسة مع الاستقالات المتتالية للوزراء والضغط لمزيد من الاستقالات.