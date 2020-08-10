وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في صيدا.. «دماؤهم تستصرخ العدل»

نظم مجموعة من ناشطي شباب المساجد حراك صيدا، اليوم الإثنين، وقفة رمزية أمام قصر العدل في صيدا، بعنوان "دماؤهم تستصرخ العدل".وطالب المحتجون بتحقيق عادل ومستعجل ومستقل وشفاف ومحاسبة كل مسؤول يكشفه التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، وفقا لموقع لبنان 24.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب باستقلالية القضاء وتحريره من القرار السياسي والطائفي.