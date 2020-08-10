الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين خمسة فلسطينيين من جنين ونابلس وأريحا.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيا من بلدة عرابة جنوب جنين، كما اقتحم منطقة المخفية في محافظة نابلس واعتقل أسيرا محررا وداهم بلدة عصيرة الشمالية شمالا، واعتقل مواطنا.وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من مخيم عين السلطان.