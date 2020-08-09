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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:12 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
سناء إسماعيل
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ردّ الفنان الإماراتي حسين الجسمي، للمرة الأولى على حالة التنمر عليه خلال الأيام الماضية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحديد بعد انفجار لبنان واتهامه بأنه فال سوء.

وقال الجسمي، في تغريدته: "صمتنا احترامًا تربّينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرمًا، ونتجاهل شموخًا.. جميعكم نحب".

كانت العديد من الأخبار قد خرجت مؤخرًا بأن الجسمي، يفكر في اعتزال الفن بسبب حالة التنمر التي تعرض لها.

وتعرض الفنان حسين الجسمي، لحالة تنمر شديدة بسبب تغريدة قام بنشرها بالتحديد يوم 2 أغسطس، جاء فيها: "بحبّك يا لبنان لتخلص الدني"، وسخر البعض من ذلك لافتين إلى أن محبة الفنان لأي شخص أو مكان فال سوء.

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.
أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر
أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

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