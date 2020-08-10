جنات تكشف الستار عن بوستر ألبومها الجديد

أعلنت المطربة جنات عن اقتراب طرح ألبومها الجديد "أنا في انتظارك"، المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الخاص بتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وشاركت "جنات" جمهورها بمقطع فيديو قصير ضم بوستر الألبوم وظهرت خلاله بشكل مختلف وجذاب أثار إعجاب متابعيها وهما بالملايين على الموقع الخاص بالصور والفيديوهات وكتبت عليه: "أنا فى انتظارك.. قريبًا".وكانت "جنات" قد أعلنت منذ يومين أنها رزقت بطفلتها الثانية، وأطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى "جنّات" من زوجها محمد عثمان نعمان.يشار إلى أن "جنات" طرحت مؤخرًا مع الفنان محمد عدوية أغنية "أبطال بلدنا" وهي أغنية مهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.