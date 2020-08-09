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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: مشاركة الرئيس بمؤتمر دعم لبنان يعكس حرص مصر على إعمار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:38 م
مؤتمر دعم لبنان
مؤتمر دعم لبنان
أشرف لاشين
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ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأشقاء اللبنانيين، بضرورة التكاتف، ونبذ الصراعات، وإعلاء المصلحة العليا، للمرور من المنحة العصيبة التي ضربت بلادهم، وتقوية مؤسساتهم.

وأكد رشاد، في تصريحات له، أنه منذ وقوع تفجيرات بيروت كانت مصر من أوائل الدول التي بادرت بتقديم كل سبل الدعم والمساعدات، وذلك نابع من إيمانها بجذور العلاقات الثنائية المتشعبة، واستمرارًا لدورها التاريخي والوطني الداعم لنهوض لبنان واستقرارها وكتابة مستقبل أفضل لأبنائها.

وأشار رشاد إلى أن حرص الرئيس السيسي المشاركة في المؤتمر الدولى لدعم لبنان، يعكس حرص مصر على حشد كافة الجهود لإعادة إعمار بيروت، وتعزيز دورها الدولي الذي يدعو المجتمعات للتكاتف والتعاون للتغلب على الأزمات والتحديات، والتأكيد على أنها لم ولن تتخلى عن أشقائها الاستراتيجيين.

وأوضح الأمين العام، أن مصر ستظل ركيزة أساسية وشريكا استراتيجيا في التوصل لكافة التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والشركاء والحلفاء الاستراتيجيين، وستكون دائما منحازة لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يعود بالنفع على حياة الشعوب.

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