«التعليم»: مصر الوحيدة التي استكملت الدراسة خلال أزمة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الحكومة منذ 3 سنوات تسير في طريق معين تحويل التعليم عن بعد، لكن اعترضتنا أزمة كورونا والدولة حاليا تستأنف ما بدأته، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي استكملت العملية التعليمة خلال جائحة كورونا.وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن الدولة تسعى لإحداث ثورة في التعليم المصري، وتغيير مفهومه لدى الطلاب، لتخريج أكفاء تعتمد عليهم الدولة خلال الـ50 سنة المقبلة.وتابع: أن الدولة لا تريد أن يكون التعليم من أجل الشهادات، لكن الدرجات يجب أن ترتبط بمهارات حقيقة لدى الطلاب، ولا ينبغي أن يكون بأسلوب معين اعتاد عليه الطلاب، لتكون النتيجة في النهاية خريج فقط.وواصل أنه خلال العام المقبل سيكون هناك فكر جديد يتعلق بالسنوات الخمس من «كي جي 1» إلى الصف الثالث الابتدائي، منوها إلى أنه فيما يتعلق بالثانوية العامة، فإنه سيتم الاعتماد على طريقة تقييم تساعد الطلاب على التفكر وفهم ما حولهم.