لجنة مكافحة كورونا: «لسه بدري على الاحتفال بانتهاء الفيروس»

حذرت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم، من التهاون في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خاصة بعد الزيادة الطفيفة في الأعداد خلال الثلاثة الأيام الماضية.وأضافت «العسال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مع الإعلامي سيد علي مساء الأحد: «بدري جدًا الاحتفال، والفيروس ما زال موجودًا، واختفائه رهن بالمواطن.. الزيادة الطفيفة إنذار خطر، ولابد من التعلم من الدول التي سبقتنا في مواجهة الفيروس، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية».