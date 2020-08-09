ميقاتي: مساعدات فرنسا الفورية للبنان متواضعة بالنسبة لحجم الكارثة

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، نجيب ميقاتي، إن المبلغ الذي أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية كمساعدات إغاثة فورية بقيمة 253 مليون يورو، هو مبلغ متواضع بالنسبة لحجم الكارثة.وأضاف «ميقاتي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «نطمع أن يكون المبلغ أكبر من ذلك بكثير، فالأضرار كثيرة وحجم الكارثة في لبنان كبير جدا».ولفت إلى أنه طالب مع وزراء لبنان سابقين، الاستعانة بلجنة تحقيق عربية أو دولية لمعرفة المسئول عن انفجار المرفأ، مردفا: «الثورة ستستمر، لأنه لا يمكن أن تمر هذه الأمور بلا محاسبة».وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن الحصول على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو (298 مليون دولار) لتقديم مساعدة إغاثة فورية إلى لبنان.وحسب رويترز، قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مؤتمرا طارئا للمانحين عقد، اليوم الأحد، لدعم لبنان بعد انفجار بيروت تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية.