«الديهي» لسياسيِّ لبنان: رفقًا بوطنكم فما عاد يتحمل آلامًا جديدة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى الأحزاب السياسية اللبنانية، مناشدًا إياهم الابتعاد عن صراعاتهم التي زادت من تدهور الأوضاع بالداخل اللبناني.وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، "رفقًا بلبنان، فما عادت الدولة تتحمل آلام جديدة، فضلًا عن معاناتها حتى الآن من تبعات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت".وتابع: "قلبي مع لبنان فجسد الدولة اللبنانية أصبح منهكًا"، مشددًا على أنه من داخل الأزمة والألم ربما تلوح بارقة أمل، ولعلنا نرى من رحم الآلام في النفق المظلم نقطة ضوء.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.