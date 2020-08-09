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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:27 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم
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أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أسعار الكليات للعام الجامعي الجديد 2020-2021، والتي من المقرر أن يتقدم لها طلاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها.

وتقدم الجامعة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعليما متميزا لمن يرغب في الالتحاق بها من الطلاب، ضمن مجموعة متميزة من الكليات داخل الجامعة ومنها: «كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، والإعلام، والآثار والإرشاد السياحي، والتربية الخاصة وغيرها من الكليات».
وحددت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسعار كلياتها للعام الجامعي الجديد، وجاءت كالتالي: 

كلية الطب البشري 98500 جنيه، وكلية طب وجراحة الفم والأسنان 75 ألف جنيه، وكلية الصيدلة 60 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 50 ألف جنيه، وكلية التكنولوجيا الحيوية 40 ألف جنيه، وكلية العلوم الطبية التطبيقية 32 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، وكلية التمريض 20 ألف جنيه، وكلية الهندسة 45 ألف جنيه، وكلية الإعلام «الشعبة العربية» 28 ألف جنيه.
وتتضمن قائمة مصروفات جامعة مصر للعام الجديد، كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية والإنجليزية 26 ألف جنيه، وكلية تكنولوجيا المعلومات 24 ألف جنيه، كلية اللغات والترجمة 22 ألف جنيه، كلية الآثار والإرشاد السياحي 16 ألف جنيه، كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.»

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تطلب للالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة 2020، مجموعة من الأوراق تتمثل في أصول الأوراق (أصل الثانوية العامة أو ما يعادلها + أصل شهادة الميلاد).

ويجب احضار صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة، و6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 بخلفية بيضاء، واحضار نموذج 2 جند للذكور المصريين + استمارة 6 جند أو شهادة ميلاد كمبيوتر مستخرجة حديثا بيها الرقم الثلاثى العسكري للذكور المصريين مواليد 2001 وما قبلها.

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