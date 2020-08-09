فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت

قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ترك بيروت للعيش في دولة أخرى بعد تفجيرات المرفأ.وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار رح اترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت».وأضافت: «بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكرًا».وخضعت نادين نسيب نجيم لجراحة امتدت 6 ساعات بعد انهيار شرفة منزلها بسبب قوة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس وتسبب في انهيار غالبية المباني المطلة على المرفأ.