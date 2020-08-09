فنانة لبنانية تعلن الهجرة بعد إصابتها في تفجير مرفأ بيروت
الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:43 م
سناء إسماعيلطباعة
قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ترك بيروت للعيش في دولة أخرى بعد تفجيرات المرفأ.
وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار رح اترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت».
وأضافت: «بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكرًا».
وخضعت نادين نسيب نجيم لجراحة امتدت 6 ساعات بعد انهيار شرفة منزلها بسبب قوة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس وتسبب في انهيار غالبية المباني المطلة على المرفأ.
وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار رح اترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت».
وأضافت: «بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكرًا».
وخضعت نادين نسيب نجيم لجراحة امتدت 6 ساعات بعد انهيار شرفة منزلها بسبب قوة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس وتسبب في انهيار غالبية المباني المطلة على المرفأ.