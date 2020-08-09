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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدعو لاحترام حرية التظاهر بلبنان ويطالب بالتحقيق في انفجار بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:38 م
ترامب
ترامب
محمد عمر - آية حسني
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دعا الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الأحد، إلى احترام المتظاهرين السلميين في لبنان، وذلك على خلفية التظاهرات التي خرجت في عموم البلاد بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وقال البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم إن ترامب دعا لبنان لتحقيق كامل وشفّاف بانفجار مرفأ بيروت، وذلك وفق قناة العربية.

كانت السفارة الأمريكية لدى بيروت، أعلنت أمس، دعم حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، وحثت الجميع على تجنب العنف.

وأكدت سفارة أمريكا في بيروت أنها تدعم احتجاجات الشعب اللبناني، لأنه عانى أكثر من اللازم ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويستجيبون للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة.

على جانب، آخر يستعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل لزيارة بيروت الأسبوع المقبل.

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