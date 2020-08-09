ترامب يدعو لاحترام حرية التظاهر بلبنان ويطالب بالتحقيق في انفجار بيروت

دعا الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الأحد، إلى احترام المتظاهرين السلميين في لبنان، وذلك على خلفية التظاهرات التي خرجت في عموم البلاد بسبب انفجار مرفأ بيروت.وقال البيت الأبيض، في بيان مساء اليوم إن ترامب دعا لبنان لتحقيق كامل وشفّاف بانفجار مرفأ بيروت، وذلك وفق قناة العربية.كانت السفارة الأمريكية لدى بيروت، أعلنت أمس، دعم حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، وحثت الجميع على تجنب العنف.وأكدت سفارة أمريكا في بيروت أنها تدعم احتجاجات الشعب اللبناني، لأنه عانى أكثر من اللازم ويستحق أن يكون لديه قادة يستمعون إليه ويستجيبون للمطالب الشعبية بالشفافية والمساءلة.على جانب، آخر يستعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل لزيارة بيروت الأسبوع المقبل.