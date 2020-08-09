223 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل ٢٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ منها ١٤٨ لعمانيين و٧٥ لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ٨١٥٨٠ وتماثل ٧٤٦٩١ حالة للشفاء.وأشارت الوزارة- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للوفيات في السلطنة ٥١٣ وفاة.ودعت الوزارة الجميع إلى تحمل المسئولية الفردية والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.