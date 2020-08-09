أستاذ هندسة طرق: الحكومة تُنشئ محاور لربط جميع محافظات مصر

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن تطوير مصر بمشاريع ضخمة يُلزم الاهتمام بمشروعات الطرق والمحاور، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على صيانة الطرق القديمة وإنشاء محاور لربط محافظات مصر ببعضها.وأضاف الدكتور حسن مهدي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتطوير البنية التحتية والطرق، وكنا نعيش على 7% فقط من مساحة مصر، وكان عدد سكان الداخل يتجاوز 90 مليون نسمة.وأكد أنه كان يجب التوسع في المرافق والبنية الأساسية للانتشار وتحقيق جودة أفضل لتحقيق مشروعات التنمية المستدامة في الطرق الجديدة وفي جميع المجالات، سواء في الري أو استغلال الثروات الطبيعية.وأوضح أن المشروع القومي للطرق يحقق الفكر التنموي ويدعم مشروعات التنمية المستدامة ويحقق جودة للحياة للمواطن المصري، ويخلق فرص عمل لآلاف المصريين.