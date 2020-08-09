محاكمة سائق «توكتوك» دهس طفلًا بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إحالة سائق "توكتوك" صدم طفلا، أثناء سيره بشارع الخشاب بمنطقة المعصرة، إلى محكمة الجنح.وتلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث المعصرة، إشارة من المستشفي العام، باستقبال طفل يدعى "أحمد"، 5 سنوات، وتوفي فور دخوله المستشفى، إثر تعرضه لحادث سير.وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير الضحية بصحبة أشقائه صدمه "توكتوك"، وتم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.