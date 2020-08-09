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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ماكرون»: علينا حشد كل القدرات الممكنة لمساعدة الشعب اللبنانى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:01 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
مروة عنبر
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افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل قليل، مؤتمر المانحين للبنان، قائلًا إن دور المجتمع الدولي هو أن يكون في صف الشعب اللبناني.

وتابع ماكرون حديثه، نحن مع الشعب اللبناني وسنواجه تداعيات كارثة مرفأ بيروت مع اللبنانيين، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

ودعا ماكرون الأمم المتحدة بضرورة العمل على مراقبة وتنسيق المساعدات المقدمة للبنان.

وتابع ماكرون "علينا حشد كل القدرات الممكنة لمساعدة الشعب اللبناني".

كما طالب ماكرون السلطات اللبنانية، بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع، مشيرًا إلى أن الفوضى تحركها أطراف تريد زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس الفرنسى أن نظيره اللبنانى ميشال عون يعرف أن هناك حاجة ماسة لمكافحة الفساد.

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