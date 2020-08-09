تأجيل محاكمة 6 متهمين في «أحداث ماسبيرو».. 17 أغسطس

قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" التى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة، لجلسة 17 أغسطس لمرافعة الدفاع.كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم الموجهة إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.