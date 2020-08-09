رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين في «أحداث ماسبيرو».. 17 أغسطس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:41 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
طباعة
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" التى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة، لجلسة 17 أغسطس لمرافعة الدفاع.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا، وعقب القبض عليهما قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم الموجهة إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

تطرح 23 أغسطس.. التفاصيل الكاملة للوحدات الجديدة لمتوسطي الدخل

الصور

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

«تشريعية البرلمان» تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. ويؤكد: كل التقدير للأهلى

كفرالشيخ تشيع جثمان طالب الـ99%: «كان يحلم بالطب»

«مصدر بالتعليم»: 4 حالات لحصول الطالب على درجات بالتظلمات

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

6 علامات للإصابة بسرطان البروستاتا

العلماء يفكون شفرة الخلل المناعي لمصابي «كوفيد 19»

مقتل 13 فى أمطار وفيضانات باكستان

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «لا للتحرش والتنمر» بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

«إمبراطورية الدم».. كتاب يكشف دور تركيا فى تخريب العالم العربى

الليلة.. عبدالنبي عبادي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

«الطيور المهاجرة» ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء