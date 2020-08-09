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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سائق دهس مواطنًا بمدينة نصر.. 11 أغسطس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:32 م
محاكمة سائق دهس
محاكمة سائق دهس مواطنًا
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن، تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل مواطن وإحداث عاهة مستديمة لمواطنين بمدينة نصر، لجلسة 11 أغسطس، صدر القرار بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط ووليد عبد الرءوف المندراوي، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهم "أ.س"، سائق، تهمة ضرب المجنى عليه "ه.م"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وتربص له بالمكان الذى أيقن تواجده به سلفًا.

وما إن أبصره حتى ألقى عليه مادة كاوية محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، ولم يكن قاصدًا من ذلك قتلًا، إلا أن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة ضرب المجنى عليه "ر. أ"، عمدًا بأن ألقى عليه مادة كاوية، فأحدثت الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فى الطرف العلوى الأيسر والتى تقدر بـ30% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة ضرب المجنى عليه "ع.ف" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التى أعجزته عن قيامه بأعماله الشخصية مدة لا تقل عن 20 يومًا.

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