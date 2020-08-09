الاحتلال يقصف أراضى زراعية وموقعا وسط غزة

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي زراعية وموقعا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي جنوب شرق دير البلح أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الموقع واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وتتعمد قوات الاحتلال استهداف الأراضي الزراعية والمزارعين في المناطق الحدودية شرق وشمال القطاع بشكل يومي.