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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهمين بخطف مزارع في المنوفية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:14 م
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 سائقين بالمنوفية عقب قيامهم بخطف شخص وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

وتبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (مالك محل أدوات كهربائية - مُقيم بدائرة المركز) بحضور 4 أشخاص إلى منزله وإقتياد والده مزارع داخل مركبة "توك توك" وهربوا بـه بإتجاه إحدى القرى بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عد 4 سائقين - مُقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه حال إستقلالهم (مركبة "توك توك" - ملك أحد المتهمين - بالقرية محل إقامتهم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهة المتهمين إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بأحدهم وإعتقادهم بقيام نجل المجنى عليه بسرقتها فتوجهوا إلى منزله وعقب علمهم بعدم تواجده قاموا بإقتياد المجنى عليه لإكراهه على توقيع إيصال أمانة بقيمة مركبة "التوك توك".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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