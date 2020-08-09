الليلة.. عبدالنبي عبادي بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر»

يحل الشاعر عبدالنبي عبادي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر". هذا ومن المقرر أن يقرأ "عبدالنبي" قصيدتين: "جذوع الشجر- ألطاف".يشار إلى أن عبدالنبي عبادي سبق وصدرت له مجموعتان شعريتان: "على بعد فاطمة أو أقل"٬ "لا هي تشتهيك ولا هم يعرفونك". كما صدر له العام الماضي 2019 كتاب بعنوان "الشعر والعولمة"٬ دراسة في فن المربع والموال٬ قراءة في النص المسرحي "راحاب..غانية المعبد".كما حصل علي العديد من الجوائز منها: جائزة المسابقة المركزية لقصور الثقافة 2014 جائزة مسابقة المجلس الأعلي للثقافة 2015 عن ديوان "لا هي تشتهيك ولا هم يعرفونك". جائزة الفجيرة لمسرح المونودراما عن مسرحيته الشعرية "مليكة" وجائزة الهيئة العربية للمسرح 2019 عن النص المسرحي "سيدة اليوتوبيا".