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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة لسرقة مساكن السويس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:08 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في مديرية أمن محافظة السويس، اليوم الأحد، في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والدراجات النارية.

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، قيام 3 أشخاص- مقيمين بدائرتى قسمى شرطة فيصل والأربعين- لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وسرقات المساكن بأسلوب التسلق، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، عدد 2 قطعة سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب (عدد 6 جرائم سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائهم سيئى النية.

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