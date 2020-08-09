وزيرة الهجرة: التصويت بالخارج في ظل انتشار كورونا تجربة تستحق الإشادة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إننا تواصلنا مع الهيئة الوطنية للانتخابات مع بداية الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ وموعد عقدها.وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مؤتمر صحفي بشأن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أنه يتم الرد على جميع الاستفسارات التي تتعلق بالبطاقات وجوازات السفر للتصويت في الانتخابات.وأشارت إلى أن التصويت بالخارج في تلك الظروف خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، تجربة جديدة تستحق الإشادة والتقدير، كما أننا نعمل على توصيل المعلومة وكيفية الانتخاب، والاستعلام والاستفسارات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.