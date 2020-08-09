«الوطنية لذوي الإعاقة» تناقش مستقبل الرعاية الصحية.. غدا

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت، تحت عنوان دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعايش مع فيروس كورونا وتأثيرها على متحدي الإعاقة.وتنظم الجلسة الثانية بعنوان "العلاج عن بُعد: مستقبل الرعاية الصحية" غدا الإثنين 10 أغسطس وتهدف إلى التوعية بأهمية العلاج عن بُعد، خاصًة في ظل ظروف التعايش مع فيروس كورونا.جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة هي أكاديمية وطنية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تأسيسها بهدف تقديم برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم في المجتمع.