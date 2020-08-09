314.3 ألف إصابة بكورونا و28.5 ألف وفاة في أسبانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 314 ألفا و362 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و503 حالات، وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا.