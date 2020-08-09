وفاة 9 من مصابي كورونا في حريق مستشفى بالهند

ذكرت تقارير اليوم الأحد، أن تسعة من المصابين بفيروس كورونا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق كبيرة بفندق، يتم استخدام كمنشأة لعلاج مصابي كورونا في ولاية اندرا براديش بجنوب شرق الهند.وذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه يتردد أن الفندق كان به 30 مصابا بفيروس كورونا وقت وقوع الحادث.وقال مسؤولون إنه يعتقد أن الحريق اندلع في الطابق الأرضي وامتد للطابقين الأول والثاني.وقد أصدرت حكومة ولاية اندرا براديش أوامرها بإجراء تحقيق.وقدم الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي وعدد من المسؤولين تعازيهم لأسر الضحايا، وقال مودي في تغريدة إنه وجه بتقديم كل الدعم الممكن لرئيس وزراء الولاية.