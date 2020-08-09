رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باريس تفرض وضع كمامة فى المناطق المزدحمة مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:32 ص
كورونا في باريس
كورونا في باريس
وكالات
طباعة
فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصبح لزاما على سكان باريس والسائحين الذين يتجولون على امتداد ضفاف نهر السين أو يرتادون الأسواق المفتوحة في العاصمة الفرنسية وضع كمامة ابتداء من يوم الإثنين.

ويسري هذا الأمر على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر ويشمل المناطق المفتوحة المزدحمة في العاصمة الفرنسية على الرغم من أن الأمر لم يشمل المواقع السياحية مثل برج إيفل وقوس النصر وشارع الشانزليزيه.

وجعلت فرنسا وضع الكمامات إجباريا في المناطق العامة المغلقة مثل المتاجر والبنوك منذ 21 يوليو، وتنضم باريس إلى قائمة متزايدة من المدن التي تأمر الناس بوضع كمامات في المناطق المفتوحة المزدحمة مثل تولوز وليل وبياريتز.

وسيتم تغريم من يخرق هذا الأمر بـ 135 يورو، وتزيد العقوبة إلى السجن ستة أشهر بالنسبة لأي شخص يخرق الأمر أكثر من ثلاث مرات خلال شهر، وسيسري هذا الأمر شهرا واحدا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بـ2288 شخصا يوم الجمعة وهو رقم مرتفع جديد خلال فترة ما بعد العزل العام، كما أن بيانات أظهرت أن الفيروس بدأ ينتشر على نطاق أوسع في باريس والضواحي الفقيرة منذ منتصف يوليو.

موضوعات متعلقة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

الباز يكشف.. لماذا يجب علينا المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ؟

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

«لبنانيون في القاهرة».. ندوة بورشة الزيتون الاثنين