ارتفاع حالات شفاء العسكريين الروس من فيروس كورونا إلى 9515

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد العسكريين الروس الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى أكثر من 9.5 ألف.وذكرت الوزارة - في بيان - أن عدد عناصر الجيش الروسي الذين تعافوا حتى الآن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 9 آلاف و515 شخصا.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للموظفين المدنيين المتعافين من المرض من العاملين في القوات المسلحة الروسية وصل إلى 1127 شخصا، فيما وصل العدد الإجمالي للجنود والمدنيين الذين يتلقون العلاج في 16 مركزا طبيا متعدد الوظائف تابعا لوزارة الدفاع الروسية 755 شخصا.