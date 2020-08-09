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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حالات شفاء العسكريين الروس من فيروس كورونا إلى 9515

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:13 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد العسكريين الروس الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 71 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى أكثر من 9.5 ألف.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن عدد عناصر الجيش الروسي الذين تعافوا حتى الآن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 9 آلاف و515 شخصا.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للموظفين المدنيين المتعافين من المرض من العاملين في القوات المسلحة الروسية وصل إلى 1127 شخصا، فيما وصل العدد الإجمالي للجنود والمدنيين الذين يتلقون العلاج في 16 مركزا طبيا متعدد الوظائف تابعا لوزارة الدفاع الروسية 755 شخصا.

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