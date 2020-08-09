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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يقرر إخلاء عقار آيل للسقوط من السكان فى المحلة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:32 ص
جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عملية إخلاء عقار من السكان وهو كائن بشارع متفرع من شكري القوتلي ومكون من طابق أرضي وخمس طوابق بمساحة ٤٥٠م٢ والملاصق للعقار المنهار أمس والذى أدى إلى مصرع ٨ من السكان.

وأشار المحافظ إلى أنه فور ورود بلاغ بسقوط العقار وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة والتي أقرت إزالة العقار حتى سطح الأرض لما به من تصدعات تهدد بسقوطه وتمثل خطورة شديدة على السكان القاطنين به.

وفي السياق ذاته أشار اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة إلى أنه تم فصل كافة المرافق الموجودة بالعقار( كهرباء وغاز ومياه) وتسليم العقار لمقاول الهدم الخاص بالمحافظة لتنفيذ قرار الهدم.

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