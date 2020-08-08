محلل سياسي لبناني: ماكرون يدعو للتحقيق في الدور التركي بلبنان

قال محمد الرز، المحلل اللبناني السياسي، إن اللبنانيين يحضرون الآن لتحرك سلمي مناهض لكل الطبقة الحاكمة في لبنان.وأضاف، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، جاء إلى لبنان مكلف بالملف اللبناني من المجتمع الأمريكي والأوروبي.وتابع أن الرئيس الفرنسي، طالب بضرورة التحقيق في طبيعة الدور التركي في لبنان، موضحا أن الأجهزة اللبنانية تحقق في وجود عناصر تركية تدرب ميليشيات مسلحة بلبنان.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.