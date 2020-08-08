محلل سياسي: لا يوجد لدينا رواية حقيقية فيما حدث بـ«مرفأ بيروت»

قال نضال السبع، المحلل السياسي اللبناني، إن حادث انفجار بيروت سيدفع إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما تحدث عنه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مؤتمر اليوم، معقبا: "لا يوجد لدينا رواية حقيقية فيما حدث بـ "مرفأ بيروت"، هل نحن أمام عملية أمنية تسببت في انفجار مرفأ بيروت، أم أمام عدوان خارجي بأسلحة متطورة أدت إلى اشتعال هذه المواد؟، أم هو خطأ بشري؟".وأضاف "السبع"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية نانسي نور، عبر النشرة الإخبارية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء اللبناني في حديثه خلال المؤتمر، حمّل المسؤلية فيما يحدث بلبنان خلال السبع سنوات الماضية إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي لم يبحث قضية الانفجار رغم خطورتها.وتابع: "على الحكومة اللبنانية أن تستفيد من الدعم الدولي للبنان".واستكمل: "على تركيا وقبرص مسئولية في تسليم طاقم السفينة الأول والثاني الذي وصل إلى بيروت محملًا مواد الانفجار".ونوّه بأن البلد عاد إلى مرحلة الانقسام مرة أخرى بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث يتهم الشعب الحكومة الحالية فيما حدث، بينما تتهم الحكومة المعارضة التي كانت تحكم البلاد من قبل.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.