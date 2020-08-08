حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ولبنان، أخبارًا غير صحيحة عن وفاة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز عقب انفجار مرفأ بيروت.وقال مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة فيروز لـ"الدستور"، إن ما ينشر عن وفاتها غير صحيح والهدف من مروجي هذه الشائعات غير معلوم، مطالبًا بتحري الدقة في الأخبار المنشورة عن فيروز نظرًا لأنها تؤثر على حالتها النفسية بالسلب.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.