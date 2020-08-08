دراسة: القطط تحمي من خطر الاكتئاب

أفادت دراسة حديثة أن تربية القطط، تساعد بشكل كبير فى الحماية من خطر الاكتئاب، تزامنًا مع اليوم العالمي للاحتفال بـ"القطط" الموافق 8 أغسطس من كل عام.وذكر باحثون أن القطط تطلق هرمون "الأوكسيتوسين"- معروف بإثارة مشاعر الحب والثقة- وفقًا لما ذكره موقع "تليجراف".كما أثبتت إحدى الدراسات دور القطط في مساعدة الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد في التقليل من أعراضه لديهم.وأوضحت الدراسة أن تربية القطط تقلل من الإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن أن يقلل امتلاك قطّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30%.وفى دراسة علمية قام بها علماء النفس على مجموعة كبيرة ممن يعانون من سرعة الغضب، والتوتر، وارتفاع ضغط الدم، طلبوا منهم اقتناء حيوان أليف وبعد أشهر قليلة من اقتنائها اكتشف الباحثون أن حالات التوتر والاكتئاب انخفضت إلى النصف.