مسئول لبناني: الدولة منهارة والمساعدات الصحية تتعرض للسرقة

قال الدكتور إسماعيل سكرية، رئيس الهيئة الوطنية الصحية بلبنان، إن الدولة في وضع انهيار والشعب يطالب بإصلاحات، وهذا أمر صعب، متسائلا: "كيف تأتي الإصلاحات في ظل هذا الانهيار؟".وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد"، أن المساعدات الصحية التي تصل إلى لبنان يتم سرقتها، مطالبا بتسليم المساعدات للجيش، ليكون هو عمود التعاطي خاصة في المساعدات الصحية.وأوضح أن القطاع الصحي، كان مأزوم قبل جائحة كورونا، وأتت كورونا لتثقل عليه أكثر، وهذا الانفجار جعل القطاع الصحي أكثر تأزما، مشيرا إلى أن العمل في المستشفيات الحكومية ليس جيدا، والمستشفيات الخاصة متأزمة من سنوات، وعليها ديون للحكومة.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا، و6 آلاف مصاب، كما اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن اللبنانية في وسط بيروت، وطالبت قوى الأمن المتظاهرين بضبط النفس والتعبير عن غضبهم بطريقة سلمية.