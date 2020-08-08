«أفراح القبة» تواصل نجاحها على المسرح العائم بالمنيل

يواصل البيت الفنى للمسرح، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم العرض المسرحى "أفراح القبة"، فى السابعة من مساء يوم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.ويشهد المسرح نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا على العرض الذى يقدمه بيت المسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وينتجه مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وهو عن رواية الكاتب والأديب العالمى نجيب محفوظ.ويجسد العرض محاولة الفرد تغيير الحقائق المشينة إلى مشاهد تشير إلى صاحبها بالرفعة والشرف من وجه نظر غير محايدة، وبمهارة مخرج يملك مفاتيح الأدوار يجد أبطال العرض كل منهم يقوم بتمثيل دوره في الحياة بكل ما فيه من متناقضات على خشبة المسرح، مما يدفع جمهور العرض إلى الخوض فى حلقات التداخل الزمنى للأبطال بين ماضيهم وبين حاضرهم، وما هو حقيقى أو مجرد دور لممثل يلعبه الأبطال سواء في المسرح أو الحياة الإنسانية.البطولة للفنانين "عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمة عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزة، مارتينا رءوف"، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، مخرج منفذ خالد شكرى، إخراج يوسف المنصور.