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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 حيل لإخفاء الهالات السوداء تحت العين

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:23 م
الهالات السوداء تحت
الهالات السوداء تحت العين
وكالات
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تسبب الهالات السوداء تحت العين منظرا مزعجا وغير مرغوب به عند النساء، وقد تكون تغطية هذه الهالات باستخدام المكياج أمرا جيدا، ولكنها قد تكون من أصعب الأمور التي يجب القيام بها.

ونشر موقع "تايمز أوف إينديا" بعض الخطوات والحيل التي يمكن من خلالها إخفاء تلك الانتفاخات المزعجة والهالات السوداء تحت العين.

ما عليك سوى اتباع هذا الدليل المفصل خطوة بخطوة للحصول على مظهر جيد، مثل المحترفين:

أولا: عليك تحضير بشرتك باستخدام مرطب جيد، وخاصة إن كنت من ذوات البشرة الجافة، إذ يمكن أن يتجمع المنتج الذي تستخدمينه بسهولة تحت العين، مما يعطي مظهرا غير محبب، لذلك يجب ترطيب الجلد حول العينين جيدا للمساعدة على تهيئة المنطقة.

ثانيا: أهم خطوة للتعامل مع الهالات السوداء هو استخدام كريم مخفي العيوب أو ما يسمى مصحح الألوان، لكونه يساعد على إخفاء التصبغات والهالات السوداء، ويمكنك استعمال مخفي العيوب البرتقالي اللون إن كنت من ذوات البشرة السمراء.

ثالثا: يمكنك وضع مخفي العيوب على الدوائر المظلمة بكل مناطق الوجه مما يجعل وجهك يبدو مذهلا للغاية، ويساعد أيضا على تفتيح البشرة وتبدو أكثر تناسقا وبمظهر طبيعي.

رابعا: بمجرد الانتهاء من استخدام مخفي العيوب، يمكنك البدء بوضع الألوان التي ترغبين بها على العين وحولها بحيث تتناسب مع لون بشرتك، لكن تجنبي الألوان الفاتحة.

أخيرا: يمكنك استخدام البودرة السائبة على الوجه وتحديدا منطقة أسفل العين، سيساعدك ذلك على امتصاص الزيت واللمعان الزائد، وجعل مكياجك يدوم لفترة أطول.

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