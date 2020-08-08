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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وضبطهم خلال ساعات

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:44 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
ندي حمدي
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كشفت مصادر أمنية عن أنه تم تحديد هوية المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجارٍ ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

وأجرى فريق من مباحث قسم ثالث أكتوبر تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل لبيان حقيقة الواقعة، كما تولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات.

وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من إجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا ملك ابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات.

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