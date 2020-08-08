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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية «طلاب داعش» لـ16 أغسطس

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:30 م
محاكمة
محاكمة
شيماء حسين
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قررت الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، والمنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، إلى جلسة 16 أغسطس الجاري لمرافعة النيابة والدفاع.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

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