نائب لبناني: أمن الدولة أخبر دياب بوجود «النترات» منذ 20 يوليو

أعلن الأمين العام لتيار ​المستقبل​ ​أحمد الحريري​، اليوم السبت، أن أمن الدولة​ بلغ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بموضوع النيترات بتاريخ 20 يوليو الماضي، وفي تاريخ 28 يوليو اجتمع ​المجلس الأعلى للدفاع​ و​مجلس الوزراء​ ولكن لم يكن بالهم بالموضوع بل كانوا مهتمين بإقفال البلد.وتابع الحريري في تصريحات على موقع التواصل الاجتماعي، "موضوع التحقيق الدولي ليس مطلبًا سياسيًا، بل واجب أخلاقي ومسؤولية وطنية".وسأل الحريري "هل يعلم وزراء الدفاع المتعاقبين أن ملفات التفجيرات التي ضربت لبنان بعد العام 2005 تركت عند قاضي التحقيق العسكري بدون تحقيقات حتى سقطت بمرور الزمن؟".​​​​​​، وفقًا لما نقلته موقع النشرة اللبناني.