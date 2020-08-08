1597 إصابة جديدة بكورونا فى اليابان

سجلت اليابان 1597 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها خلال يوم واحد، مع استمرار ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في المناطق الحضرية مثل طوكيو وأوساكا.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه حتى الساعة 11 من مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) سجلت اليابان أكثر من 44 ألف إصابة بالفيروس.وتعد العاصمة اليابانية طوكيو هي أكثر المدن اليابانية تأثرا بالفيروس إذ سجلت طوكيو 462 حالة إصابة أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في المدينة حتى الآن 15 ألفا و107 حالات، فيما سجلت أوساكا 255 حالة إصابة لتكسر لليوم الثاني على التوالي رقمها القياسي في الإصابات اليومية.ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن يزيد انتشار الفيروس مع بدء موسم عطلات أوبون اليابانية الأسبوع المقبل جراء تنقل الأشخاص.وللتخفيف من خطر انتشار الفيروس، طلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من السكان الامتناع عن السفر خلال العطلة، كما رفعت حكومة العاصمة حالة تأهبها للوباء إلى أعلى مستوى بين أربعة مستويات، ما يعني أن "العدوى تنتشر".وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الخميس الماضي أنه لا توجد حاجة فورية لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى في اليابان؛ حيث أن الوضع لا يشكل تهديدا على نظام الدعم الطبي كما كان الحال في شهر أبريل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حكومته ستراقب الوضع عن كثب.