ضبط لص سرق متعلقات راكب داخل قطار الصعيد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بسوهاج سرق حقيبة من راكب بمحطة سكك حديد سوهاج، وإعادة المسروقات.تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من أحد الأشخاص بأنه أثناء استقلاله قطار الإسكندرية الأقصر وعقب تحرك القطار من محطة سكك حديد سوهاج اكتشف فقد الحقيبة الخاصة به وبداخلها (جهاز لاب توب- بعض الملابس والمتعلقات الشخصية الخاصة به).بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تمكنت إحداها من ضبطه، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المضبوطات بمسكنه وأمكن ضبطها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.