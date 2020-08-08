فحوصات للكشف عن كورونا للمشاركين في إنقاذ طائرة هندية منكوبة

أعلنت وزيرة الصحة في ولاية "كيرالا" الهندية، أنه سيتم إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في جهود إنقاذ الطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتي تحطمت مساء أمس في مطار كاليكوت الدولي.وقالت وزيرة الصحة في الولاية كي. كي. شيلاجا - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت- إنه يتعين على كل من شارك في عملية الإنقاذ أن يخضع لعزل ذاتي أيضا كإجراء احترازي، داعية من شارك في جهود الإنقاذ أن يخطر وزارة صحة الولاية التي تعد حاليا قائمة بالمشاركين.وفي سياق متصل، وصل وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، وحاكم ولاية كيرالا عارف محمد خان، ورئيس شركة (إير إنديا) للطيران ومديرها العام راجيف بانسال إلى موقع حادث تحطم الطائرة لتقييم الوضع هناك ومتابعة إجراءات الإغاثة والإنقاذ.وتحطمت الطائرة من طراز (بوينج 737) رحلة رقم (أي إكس-1344) القادمة من "دبي" والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.وكانت الرحلة مخصصة لإعادة الهنود العالقين في الخارج في ظل قيود السفر الدولي المطبقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.