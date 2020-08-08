هند رستم مع مارلين مونرو وبريجيت باردو في كتاب «ملكات الإغراء في العالم»

قرر مجموعة من الصحفيين السينمائيين الأمريكيين، وضع كتاب عن ملكات الإغراء على الشاشة الكبيرة منذ أيام مارلين ديتريتش وجريتا جاربو إلى ربتا هيوارث، ومارلين مونرو، وأن يضيفوا فصولًا عن ملكات الإغراء في السينما غير الأمريكية، واختاروا من السينما الأوروبية نجمة فرنسا بريجيت باردو، ومن السينما العربية الفنانة الكبيرة هند رستم.وذكر تقرير لصحيفة "هوليود ريبورتر" أن هند رستم ليست فقط ممثلة إغراء، بل هي ممثلة قديرة على مستوى الممثلة العالمية آنا مانيان.وكان الفنان حسن الإمام قدم هند رستم في بطولة ثلاثة أفلام في عام واحد، وهذه الأفلام الثلاثة كانت قد وقفت فيها أمام النجم كمال الشناوي، وهي أفلام "الجسد، اعترافات زوجة، بنات الليل"، وعلى مدى عشرين عامًا هي حياتها في السينما مثلت في أكثر من 100 فيلم منها فيلمان مع المخرج يوسف شاهين وهي "انت حبيبي" أمام فريد الأطرش، و"باب الحديد".وعن اختيارها كملكة إغراء السينما العربية قالت الفنانة هند رستم في ذلك الوقت:" لقد مثلت في أكثر من 100 فيلم بينها 8 أفلام فقط يمكن أن نقول فيهما إغراء وأهمها باب الحديد، وهذا ما شاهدوه ومنه جاءت انطباعاتهم".