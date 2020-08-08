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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: مستعدون لفتح تحقيق دولى فى كارثة بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:38 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات
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قالت الأمم المتحدة إنها ستنظر في طلب لبدء تحقيق دولي في الانفجار الذي دمر بيروت، إلا أنها لم تتلق مثل هذا الطلب من الحكومة اللبنانية.

وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين: "نحن بالتأكيد على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية مهما يكن اختيارها".

وأرسل حوالي 50 مواطنًا لبنانيًا بارزًا، يمثلون قطاعات المجتمع المدني والجماعات الناشطة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يطالبون فيها مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب الكارثة.

كما تطلب الرسالة من المجلس إنشاء لجنة وصندوق استئماني لإجراء مسح تفصيلي للأضرار وتقديم المساعدة للضحايا والإشراف على إعادة الإعمار.

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