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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإحصاء: 30% تراجعًا فى واردات المصريين من التبغ والشاى

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:31 م
التبغ
التبغ
أميرة ممدوح
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سجلت واردات المصريين من تبغ ورق دخان والشاى بأنواعه تراجعًا على مدار الأشهر الأولى من عام 2020 بنسبة قاربت 30%، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتراجعت واردات تبغ ورق دخان إلى حدود 157.4 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 226 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 68.5 مليون دولار خلال عام.

وانخفضت واردات تبغ مفروم أو مكبوس إلى 113.7 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 132.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 18.6 مليون دولار خلال عام، كما انخفضت واردات شاى من 115 مليون دولار لـ 78.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بتراجع قدره 36.8 مليون دولار خلال عام.

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