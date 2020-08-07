وزيرة الإعلام اللبنانية: ميشيل عون متمسك بسيادة الدولة

قالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن بيروت بعد ثلاثة أيام من انفجار المرفأ "تلملم حالها" بالبحث عن المفقودين من ناحية، ومسح الأضرار الناجمة عن الإنفجار من ناحية أخرى.وأضافت منال خلال مداخلة هاتفية في نشرة "التاسعة" المذاعة على القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أنه يتم الآن المسائلة القانونية والمحاسبة عبر التحقيقات القضائية لجميع المشتبه تورطهم في هذا الإنفجار.وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الرئيس اللبناني ميشيل عون متمسك بسيادة الدولة، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى المجرم المسئول عن تلك التفجيرات.وأوضحت أن هناك دعمًا دوليًا كبيرًا للدولة اللبنانية بعد الإنفجار، مضيفة أن هناك العديد من الدول قدمت يد العون إلي لبنان.وشددت على ضرورة استكمال التحقيقات بشأن الإنفجار لكشف الأسباب ومعاقبة المسئولين عن ذلك.