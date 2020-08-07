رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الإعلام اللبنانية: ميشيل عون متمسك بسيادة الدولة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:26 م
منال عبد الصمد
منال عبد الصمد
رباب الأهواني
طباعة
قالت منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، إن بيروت بعد ثلاثة أيام من انفجار المرفأ "تلملم حالها" بالبحث عن المفقودين من ناحية، ومسح الأضرار الناجمة عن الإنفجار من ناحية أخرى.


وأضافت منال خلال مداخلة هاتفية في نشرة "التاسعة" المذاعة على القناة "الأولى" بالتليفزيون المصري، أنه يتم الآن المسائلة القانونية والمحاسبة عبر التحقيقات القضائية لجميع المشتبه تورطهم في هذا الإنفجار.

وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، أن الرئيس اللبناني ميشيل عون متمسك بسيادة الدولة، مؤكدة أنه سيتم التوصل إلى المجرم المسئول عن تلك التفجيرات.

وأوضحت أن هناك دعمًا دوليًا كبيرًا للدولة اللبنانية بعد الإنفجار، مضيفة أن هناك العديد من الدول قدمت يد العون إلي لبنان.

وشددت على ضرورة استكمال التحقيقات بشأن الإنفجار لكشف الأسباب ومعاقبة المسئولين عن ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة.. نسبة الرطوبة 84%

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان

نجم الساعة

سُجن زوجها وتم التحفظ على أموالها.. مأساة سهير رمزي التي خرجت منها بقلب الفيشاوي

منوعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020

حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخراب يدق باب تركيا
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يحتفل بمئوية ميلاد علي الراعي

طه أمين يدعم لبنان بأوبريت «بيروت.. بيروت»

ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء