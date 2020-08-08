المفتي: القنوط واليأس من الكبائر

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الأمل والعمل قرينان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، موضحا أن القنوط واليأس من الكبائر، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا.وأضاف «علام» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يبني مجد أو دولة أو بيت بالأمنيات فلا بد أن يصاحب الأمل العمل، فالأمل الذي معه يأس لا يفيد والأمل الذي ليس معه عمل لا يفيد.وطالب مفتي الديار المصرية، بعدم الاستماع إلى الشائعات التي تصيب الإنسان بالإحباط وتخلق حالة من البلبلة الداخلية لدى الإنسان، ومحاولة طردها.