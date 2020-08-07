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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفيرنا بلبنان: مصر ترسل طائرات مساعدات لبيروت كل 48 ساعة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:39 م
الدكتور ياسر علوي،
الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان
رباب الأهواني
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قال الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إن مصر ترسل طائرات مساعدات للبنان كل 48 ساعة حتى الأربعاء المقبل.

وأضاف سفير مصر لدى لبنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن المساعدات المصرية تضمنت أطقمًا طبية لمساعدة الجرحى.

وأشار سفير مصر لدى لبنان، إلى أن ٢٠٠ ألف وحدة سكنية لبنانية تضررت جراء انفجار "مرفأ بيروت".

كما أوضح سفير مصر لدى لبنان، أنه يوجد ٤٠ ألف مصري متواجد بلبنان.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء المنقضي، انفجارا عنيفا فى مرفأ بيروت، ما أدى إلى وقوع مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، حسبما أفاد مسئولون لبنانيون.

ووقعت الانفجارات فى مرفأ بيروت وأرسلت أعمدة من الأدخنة برتقالية اللون فى سماء العاصمة اللبنانية، ولَم يعرف بالتحديد سبب تلك الانفجارات التى أدت أيضًا إلى تهشيم نوافذ بنايات على بعد عدة أميال من المرفأ.

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