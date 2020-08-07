الباز يطالب بتكريم الطالب المصاب بضمور العضلات بعد تفوقه في الثانوية

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتكريم الطالب باسل المصاب بضمور العضلات بعد تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مجموع 99.7%، بفارق درجة واحدة عن أوائل الثانوية العامة.ومن جانبها، قالت والدة الطالب باسل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إنها تتمنى تكريم نجلها حتى يشعر بثمرة جهده وتعبه، موضحة أن ابنها يتمنى اللاتحاق بكلية الهندسة وتخشى أن تمنعه إعاقته من ذلك.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.